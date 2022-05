Kiiruisu olümpiavõitja vahetab ala

32-aastane Achtereekte, kes on võitnud üksikaladelt ka kolm MM-medalit, tuli Pekingis 3000 meetri distantsil seitsmendaks ja tõmbas siis sellele peatükile joone alla.

"Ma olen uisutamisega lõpetanud, aga ma ei ole lõpetanud tippspordiga," sõnas Jumbo-Visma profivõistkonna värske liige. Sama tiimi esindas ta ka uisutamise päevil. "Ma olen ambitsioonikas. Ma ei rahuldu vaid lõbu pärast sõitmisega, aga see on minu jaoks midagi täiesti uut."

Kiiruisutamine ja jalgrattasõit on lähedased spordialad ning ajalugu tunneb mitmeid tegijaid, kes on jaganud end kahe ala vahel. Näiteks viiekordne kiiruisu olümpiavõitja Eric Heiden osales 1986. aasta Tour de France'il ning maailma üheks aegade parimaks naisuisutajaks peetav Martina Sablikova sai 2015. aasta maanteesõidu MM-il temposõidus 12. koha. Mitu sportlast on võitnud mõlemalt alalt olümpiamedaleid.

Achtereekte sõnul on rattasõit teda alati köitnud. "Ma olen mõnikord mõelnud – miks ma sellega ei tegele? Aga uisutamine läks hästi ja keskendusin sellele," jätkas ta. "Nüüd on mul šanss areneda profiratturiks ja ma olen selle võimaluse eest hästi tänulik. Olen innukas ja ambitsioonikas."

"See on katse-eksituse küsimus," jätkas hollandlanna. "Uisutajana oled oma rajal ja keegi sind ei sega. Nüüd pean tulema toime grupisõidu närvilisusega ja oma positsiooni pärast võitlema. See vajab harjumist, aga ma eeldan, et õpin need oskused kärmelt ära. Järgin oma võistkonnakaaslasi ja loodan, et leian naiskonnas oma rolli."