Naiste suusahüppeid valitsenud norralanna läheb pausi järel tagasi torni

27-aastane Lundby otsustas eelmise aasta sügisel hooaja vahele jätta, sest tal oli raskusi suusahüppaja jaoks soovitud kehakaalu hoidmisega ning norralanna ei tahtnud seda vägisi langetades oma tervisega riskeerida.

Nüüd arvati Pyeongchangi olümpiavõitja taas Norra koondisesse, kes asub uueks hooajaks ettevalmistusi tegema. "Raske on tagasi suusahüpetesse tulla, aga ma tunnen, et olen õigel teel," lausus Lundby Norra avaõiguslikule ringhäälingule NRK.

Lundby sõnul tundis ta vahepealse aja jooksul tippspordist puudust ja on õnnelik, et on nüüd tagasi. Samas ei ole raskused täielikult ületatud. "See on osa väljakutsest," kommenteeris ta kehakaalu teemat.

"Ma vaatan sellele hooajale palju positiivsemalt otsa ja tundub, et asjad on palju paremad. Nool näitab õigesse suunda ja kui jätkan seniste meetoditega, siis olen hooaja alguseks tõenäoliselt omadega valmis. See on raske töö, aga olen motiveeritud. Protsess ise ergutab mind."

Meetodeid kirjeldas ta järgnevalt: "Kõik algab sellest, et tuleb olla kannatlik. Teen varasemast rohkem vastupidavustrenni. Keha reageerib sellele nüüd pisut paremini ja aasta spordist eemal on mõjunud hästi. Midagi väga erinevat pole, aga ma töötan vastupidavuse kallal."

2018. aastal Pyeongchangi mängudel olümpiavõitjaks kroonitud Lundby tuli 2019. aastal Seefeldis normaalmäel ka individuaalseks maailmameistriks ja võitis 2021. aastal Oberstdorfis kuldmedali suurelt mäelt. Aastatel 2018–2020 võitis ta kolm korda järjest MK-sarja.