Selgus tiitlikaitsja Kanada koosseis jäähoki MM-iks

Kanada valikus on viis mängijat, kes on varem maailmameistrivõistlustel riiki esindanud: Mathew Barzal, Thomas Chabot, Max Comtois, Pierre-Luc Dubois ja Damon Severson. Neist vaid Comtois mängis eelmisel aastal maailmameistriks tulnud koondises.

Kolme väravavahi, seitsme kaitsemängija ja 14 ründemängija seast leiab ka kolm nime, kes esindasid Kanadat tänavustel olümpiamängudel, kuhu NHL-i hokimehed ei pääsenud. Need on Kent Johnson, Eric O'Dell ja Matt Tomkins.

