MK-sarjas tublilt tõusnud Lõiv: profitiimis saab kõike kvaliteetsemalt teha

Maastikuratturite hooaja teisel MK-etapil pani Lõiv oma füüsise proovile Lõuna-Saksamaal Albstadtis. 14-kraadise soojaga tuiskas olümpiakrossi rajale 83 naist, kes läbisid just ronijatele ja kerge kondiga sõitjatele sobiva raskete tõusudega viis keerulist ja tehnilist ringi.

Kokku sõideti nõudlikul rajal pea 24 kilomeetrit ja võitja oli finišis ühe tunni, 19 minuti ja 39 sekundiga. Sarnaselt Brasiilias toimunud hooaja avaetapile oli nüüdki kõige võimsam 30-aastane Rebecca McConnell Austraaliast. Kahekordne MM-pronks edestas 48 sekundiga rootslannast Rio olümpiahõbedat Jenny Rissvedsi. Poolel maal kukkumisega randmele liiga teinud olümpiakrossi valitsev Eesti meister Janika Lõiv finišeerus võitjast kuus minutit hiljem 21. kohal. Ringi sisse saamata lõpetas raske sõidu 61 naist ja nende hulka teine Eesti maastikurattur Mari-Liis Mõttus ei mahtunud.

"Alguses oli päris hea minek," sõnas Lõiv. "Stardist sain väga hästi minema ja esimesed ringid kulgesid ka võib-olla oodatust natukene paremini, aga ma arvan, et hakkasin natukene liiga varakult liiga palju pressima. Tegin laskumisel vea ning kukkusin, pärast seda oli üpris raske uuesti rütmi leida ja saada uuesti sõitu sisse."

McConnell, kes triumfeeris Saksamaal ka lühirajasõidus, milles Lõiv oli 14., juhib kahe etapiga peetud nelja sõidu järel suure eduga maailmakarikasarja. Lõiv kerkis avaetapi järgselt 21. positsioonilt kuus kohta kõrgemale ja on sarja üldarvestuses nüüd 15. kohal. Sellest hooajast on Lõiv Prantsusmaa profitiimi palgal ja saab tunda suuremat tehnilist tuge,

"Profitiimis olemine annab kindlasti natukene rohkem eeliseid kui üksinda tehes. On rohkem võimalusi rehve testida, on rohkem võimalust rattaga erinevaid seadistusi proovida. Ja kindlasti on rohkem võimalusi puhata ja teha kõiki asju kvaliteetsemalt," tõdes Lõiv.

Järgmiseid MK-punkte jagatakse juba sel reedel ja pühapäeval Tšehhis. Kokku on tänavu maastikuratturitel kavas kaheksa etappi.