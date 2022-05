Meedia: Cityga liituv Haaland läbis Manchesteris meditsiinilise kontrolli

Allikad on nii BBC-le, The Athleticule, Sky Deutschlandile kui teistele väljaannetele kinnitanud, et Manchester City aktiveerib hooaja lõpus Haalandi 75 miljoni euro suuruse väljaostuklausli ja esmaspäeval kirjutati, et norralane on valitseva Inglismaa jalgpallimeistri juures juba läbinud ka meditsiinilise läbivaatuse.

Pärast Dortmundi Borussiaga liitumist 2020. aasta jaanuaris on Haaland Saksamaa klubi eest 88 mänguga löönud 85 väravat, eelmisel kevadel aitas ta Dortmundi Saksamaa karikavõitjaks ja nimetati Bundesliga aasta parimaks mängijaks. Norra koondist on ta esindanud 17 ametlikus kohtumises ja löönud 15 väravat.

Eelmisel suvel lootis City peatreener Pep Guardiola meeskonda tuua Inglismaa koondise kapteni Harry Kane'i, kuid Tottenham Hotspur ei olnud nõus ründajat müüma.

Erling Haaland to Manchester City, here we go! Haaland has passed medical tests as new Man City player today, he's back in Dortmund. It will be OFFICIAL this week #MCFC



Man City told BVB board that they will activate release clause [closer to €60m than €75m] in few hours. pic.twitter.com/heYobi8S1Y