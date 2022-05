Koduseks EM-iks valmistuv neidude koondis kogunes Tallinnas

Neidude U-17 koondise peatreener on treeningule kutsunud 25 noormängijat, kes tulevad kokku 12 erinevast klubist. Koondisel on käsil ettevalmistus 2023. aastal Eestis toimuvaks Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriks, kuhu on võõrustajana juba koht tagatud.

Käimasoleval aastal ootab koondist lisaks ühistele treeningutele ja sõpruskohtumistele ees veel suvine Balti turniir ning sügisel alustatakse uue EM-valiksarjaga, kus kuulutakse tänu edukatele märtsikuistele mängudele kõrgeimasse A-tugevusgruppi.

Eesti neidude U-17 koondise teine koosseis 9. mai treeninguks:

Väravavahid

Annika-Marleen Masing (09.05.2007) – Tallinna FC Flora

Melani Lisandra Kõrran (06.07.2007) – JK Tabasalu

Kaitsjad

Liis Getter Saar (10.01.2007) – Viimsi JK

Ranele Valk (28.07.2007) – Rakvere JK Tarvas

Crisset Lahe (01.11.2006) – Viimsi JK

Nora Liisa Kõiva (04.12.2006) – Tallinna FC Flora

Annamarii Tamm (25.03.2007) – Tartu JK Tammeka

Arina Tarassova (17.05.2007) – Tallina FC Levadia

Karlotta Levin (15.08.2007) – FC Elva

Katriin Rodi (21.08.2007) – Tartu JK Tammeka

Anni-Iiris Ilisson (14.02.2007) – JK Tabasalu

Poolkaitsjad ja ründajad

Ruth Hansar (20.01.2006) – Saku Sporting

Karina Kuraksina (03.11.2006) – Tallinna JK Legion

Jekaterina Komaldinova (30.01.2006) – Maardu LM JK

Margaret Braun (03.01.2006) – FC Elva

Kätriin Altsaar (14.12.2007) – Tartu JK Tammeka

Anželika Jotkina (10.09.2007) – Lasnamäe FC Ajax

Dajana Smirnova (21.03.2007) – Tallinna JK Legion

Melissa Aume (20.03.2007) – Viimsi JK

Karina-Mirtel Dervojed (16.02.2006) – Pärnu JK Vaprus

Liisa Ratas (09.01.2006) – Pärnu JK Vaprus

Henelin Mikiver (23.10.2006) – JK Tabasalu

Lola Boberg (08.12.2007) – JK Tabasalu

Liis Suits (18.10.2006) – FC Elva

Getter-Liis Kukk (18.05.2006) – FC Elva

Peatreener: Aleksandra Ševoldajeva

Abitreener: Reivo Vinter

Väravavahtide treener: Mattias Traublum

Füsioterapeut: Jürgen Masing*

Mänedžer: Merily Toom

*Asendab neidude U-17 koondise füsioterapeuti Anette Rõõmussaart