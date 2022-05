Helina Rüütel krooniti Tšehhi sulgpallimeistriks

Tartlanna tõi oma klubile võidupunkti koos taanlase Rasmus Kjæriga, kui segapaarismängus võideti Brno klubi paari Lukasz Moreni (Poola) ja Sara Lundgaardi (Taani) 11:4, 11:6, 11:5.

Naiste paarismängus mängisid Rüütel ja Kateřina Zuzáková tasavägiselt Jordan Harti (Poola) ja Lundgaardiga. Avageim võideti 11:6, järgmised kaks kaotati 8:11 ja 5:11, kuid neljas võideti 11:7. Otsustavas geimis olid Hart ja Lundgaard eduseisus 4:2, kuid samal hetkel lõppes kõrvalplatsil Cristian Savini ja Tadeáš Brázda kohtumine. BK 1973 esindaja Savin võitis esimese ja teise geimi 11:3. Kuna kolmandast geimist vigastada saanud Brázda loobus, oli Benátky nad Jizerou klubil üldvõiduks vajalik neljas punkt teenitud. Naispaarismängu enam ei jätkatud ning Brno klubi paarile märgiti protokolli viienda geimi võit 11:2.

BK 1973 Benátky nad Jizerou läks finaali 3:0 juhtima, sest lisaks segapaarile olid võidukad ka mõlemad meespaarid. Ainsa võideldud võidu tõi kodupubliku ees mänginud võistkonnale Walesist pärit, kuid alates 2021. aastast Poolat esindav Hart, kes alistas ungarlanna Agnes Körösi 11:8, 11:6, 7:11, 15:13.

Laupäeval peetud poolfinaalis võitis BK 1973 Benátky nad Jizerou 4:3 Praha klubi Sokol Radotín Meteor. Rüütel tõi selles kohtumises kaks võitu. Koos Rasmus Kjæriga alistati vastaste segapaar 11:3, 11:3, 11:8 ning koos Kateřina Zuzákovága naispaar 12:10, 11:9, 8:11, 11:8.

Helina Rüütel on sel hooajal juba teine Triitoni sulgpallur, kel on õnnestunud ühes Euroopa riigis klubimeistriks tulla. Esimesena sai sellega kaks nädalat tagasi hakkama Kristin Kuuba, kes Saksamaa Bundesligas võidutses 1. BC Wipperfeldi rivistuses. Eeloleval nädalavahetusel on Helinal võimalus kõrge koht saavutada ka Itaalia Serie A-s, kus ta oma klubiga Piume d'Argento BC on jõudnud poolfinaali.