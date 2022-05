Käsipallileegion: Karl Toom ja tema koduklubi said sisse hea hoo

Viimasel kahel aastal Eesti parimaks meeskäsipalluriks valitud Karl Toomi hooaeg Saksamaa 2. Bundesligas pole just lihtsalt kulgenud. Viimastel nädalatel on HSC 2000 Coburg aga lõpuks sisse saanud oodatud hoo. Seitsmest viimasest kohtumisest on võidetud viis, viigistatud üks ja korra kahe väravaga kaotatud.

Laupäeval pommitas Toom juba avapoolajaga TuS Ferndorfi võrku kuus väravat ning Coburg sai kindla 36:27 (18:14) võidu. Teisel pooltunnil lisas Toom oma saldosse veel ühe resultatiivse söödu. Coburg tõusis 30 punktiga 12. kohale, näiteks kuues koht on veel vaid viie silma kaugusel.

"Sain algkoosseisu ja tervikuna on viimased mängud mul hästi õnnestunud, nii ka Ferndorfi vastu. Rünnakul sain võib-olla ainult umbes kümneks minutiks puhkust ja kohe kohtumise algul hakkasin hästi tabama," kirjeldas tänavu 2. Bundesligas 82 väravat ja 31 söötu kirja saanud Toom.

"Üldiselt on muidugi hooaeg väga raske olnud. Klubi poolt on suur surve peal ja kõik mängijad pole sellele vastu pidanud. Lisame siia treenerivahetuse, mis hooaja keskel muutusi nõudis ja nii olemegi oodatud kohtadest kaugel," vihjas Viljandi HC kasvandik Coburgi kõrgliigasse tõusmise lootustele.

"Nüüd aga oleme väga-väga kõvasti treeningutel töötanud ja tulemused hakkavad tulema. Ka minuga on eraldi tööd tehtud ja oleme treeneritega arutanud, millised liikumised mulle paremini sobiks. Seis on palju positiivsem ja ehk suudame järelejäänud seitsme mänguga veel positsiooni parandada ja esikuuiku piirilegi tõusta," uskus Toom.

Kõrgeimal tasemel ehk Bundesligas said neljanda järjestikuse võidu Mait Patrail ja Rhein-Neckar Löwen. Pühapäeval alistati kodusaalis Bergischer HC 24:22 (13:11), Eesti koondislane jäi resultatiivsuspunktideta. Löwen tõusis tabelis 30 punktiga kaheksandaks.

Eestlased medaliheitluses Soomes, Rumeenias ja Portugalis

Võimsa etteaste tegi Saksamaa kolmanda liiga finaalturniiril Karl Roosna tööandja 1. VfL Potsdam. Täisedu viis võitu saadi pühapäeval tabelisse 34:26 (15:10) paremusega TSV Altenholzi üle, Roosna viskas kolm väravat. 2. Bundesligasse tõusuks tuleb nüüd kohtuda teises finaalgrupis teise koha saava tiimiga, kes selgub sel nädalavahetusel.

Soome meistrisarjas alustati finaalseerias kohe väiksemat sorti üllatusega. Põhihooajal Helsingi Dickenist mängudega 4:1 parem olnud Karjaa BK-46 jäi kodusaalis pealinlastele 24:27 (13:13) alla. Armi Pärt viskas võitjate kasuks kolm ja Markus Viitkar kaotajate poolel kaks väravat.

Rumeenia kõrgliigas muutus heitlus tuhmimate medalite nimel veel põnevamaks. Meistritiitli kindlustanud Bukaresti CS Dinamo selja taga paiknevad kaks vooru enne lõppu Bukaresti Steaua 56, Turda AHC Potaissa 55, Constanta HC Dobrogea Sud 54 ja Baia Mare CS Minaur 52 punktiga. Viimasel on ka mäng varuks ning Rumeenias saab võidu eest kolm punkti.

Eelmisel nädalal viigistasid Martin Johannson ja Steaua tänu lõpusireenijärgsele karistusviskele 31:31 (13:16) CSU Din Suceavaga, Eesti koondise kapten tabas mängus korra. Kolmapäeval seisab Steaual ees derbi Dinamoga, viimases voorus kohtutakse Minauriga.

Portugali naiste meistriliigas liigub Lissaboni Benfica kui vääramatu jõud kuldmedali suunas. Liigatabeli neljas naiskond Sao Pedro do Suli AD Academia Andebol alistati võõrsil 34:18 (18:9). Alina Molkova oli jälle kohtumise täpseim pallur, visates Benfica kasuks üheksa väravat.