Ruben Volt jäi Itaalias napilt võidust ilma, konkurent sõitis eestlase rajalt välja

Kvalifikatsioonis kiireimat aega näidanud 16-aastane Volt püsis esimese sõidu liidrina kuni viimase ringini, kuid rajal käis mitmel korral turvaauto ning eestlasel polnud võimalik konkurentidega vahet sisse teha. Denis Babuin (Itaalia) jõudis talle ohtlikult lähedale ja sõitis Volti Hondale lõpuks vasakusse tagarattasse sisse.

"Tegin kõik, mis võimalik, et tema tahapoole jääks. Pidurdasin eelviimasesse kurvi meelega hilja, ta pidurdas veel hiljem. Ta sai aru, et ta ei pidurda välja ja polnud muud varianti kui sisse sõita," meenutas Volt toimunut.

Volt kandus korraks rajalt välja ja pidi leppima kolmanda kohaga. Kohtunikelt kümnesekundilise karistuse saanud Babuin kukkus 16. kohale. Esikoha sai itaallane Carlo Tamburini.

Teise sõidu lõpetas Volt neljandana, kuigi esialgu kutsuti ta teise koha omanikuna isegi poodiumile. Õige pea sai siiski selgeks, et kuna sõit lõpetati punase lipu all, siis FIA reeglite järgi viimasel ringil toimunut ei arvestatud. Volt suutis teiseks tõusta just viimase ringiga. Võitis hispaanlane Ruben Fernandez.

"Esimese sõidu lõpp oli ikka tunduvalt hullem kui teise. Lõbutseda sai ja mind välja ei sõidetud, nii et see oli suur plussmärk," rääkis Volt.

Kahe etapiga kogutud 121 punkti annavad Voltile kokkuvõttes teise koha. Juhib itaallane Salvatore Tavano 133 punktiga. Hooajale ette vaadates süstivad auto kiirus ja punktiseis talle kuhjaga optimismi. "Ei arvanud, et kahe etapi järel nii kõrgel olen. Aga siht on ikkagi esimeseks saada, mis tundub väga reaalne," sõnas Volt.

Itaalia TCR-i sarjas debüüthooaega tegev Antti Rammo (39) sai laupäeval neljanda koha. Pühapäeval sai Rammo rajal kokku Babuiniga, kes suutis ka tema rajalt välja sõita.

"Teine sõit oli mõnes mõttes algusest peale trööstitu. Jäin lolli koha peale ja kaotasin palju kohti. Esimeses sõidus ei võtnud liigseid riske ja grupi tempo sobis. Väikese vedamisega ja konkurentide karistustega sain isegi arvatust parema tulemuse, sest läksin esikümne koha järgi," ütles Rammo.

Mattias Vahtel (19) tuli esimeses sõidus kuuendaks, teine jäi pooleli. Vahteli sõnul põhjustas katkestamise ilmselt enda eksimus.

"Oma lolli vea tõttu plahvatas tagumine amort. Seal oli äärekivi, mida kõik lõikasid. Auto läks pärast äärekivi võtmist liiga kõrgele õhku, maandusin valesti kuidagi nurga all. Kurb, et see nii lõppes, sest hoogu oli," rääkis Vahtel, kelle arvele jäi teise sõidu kiireim ring.

Kõige rohkem ebaõnnestus Vahtelil kvalifikatsioon, kus ta sai 12. koha.

"Nägime, et kiirust on, aga hooletust või ebaõnne oli sellest rohkem. Tuleb teha tööd, et saada kvalifikatsioonis ringid õigeks, et viimane oleks kõige kiirem. Võidusõidutempoga olen rahul. Ebaõnne oli sel nädalavahetusel liiga palju. Mitte ainult mul, vaid kogu tiimil. Vähemalt esimese sõiduga jäin rahule. Kuni 25-aastaste kategoorias jõudsin isegi poodiumile, mis oli mu eesmärk," selgitas ta.

Järgmine etapp peetakse 2.–5. juunini Misano ringrajal.