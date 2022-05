Janika Lõiv sai MK-etapil Albstadtis 21. koha, Mari-Liis Mõttus 74.

Teist etappi järjest võidutses XCO sõidus austraallanna Rebecca McConnel, kes edestas viieringilisel võistlusmaal 48 sekundiga rootslannat Jenny Rissvedsi ja ühe minutiga Mona Mitterwallnerit. Lõiv kaotas võitjale kuue minuti ja kahe sekundiga ning Mõttus kahe ringiga.

"Start läks väga hästi ja sõidu alguses tundsin end suurepäraselt," rääkis Lõiv peale võistlust. "Kahjuks tegin kolmandal ringil kukkumise ja sellega kaotasin oma rütmi ning ranne valutas. Edasi püüdsin lihtsalt oma tempot hoida, aga eks see kukkus järjest," lisas ta.

MK-sarja arvestuses hoiab liidripositsiooni McConnel, kellel on 620 punkti. Teisel kohal on hollandlanna Anne Terpstra (373) ja kolmandal Mitterwallner (357). Lõiv on 185 punktiga 15. positsioonil.

Meeste klassis pälvis võidu olümpiavõitja Thomas Pidcock, edestades šveitslast Nino Schurterit 20 ja rumeenlast Vlad Dascalud 21 sekundiga.

MK-sarja kolmas etapp toimub 13.–15. maini Tšehhis Nove Mestos.