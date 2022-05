Jukka Toijala: mõned eestlased on olnud jokkerid ja see on väga tore

TalTechi ja Tartu Ülikooli poolfinaalseeria - seal peaks sellist vihast andmist olema kõige rohkem, aga kui favoriidiks peeti TalTechi, siis kuidas Tartu viimasel ajal nii hea on?

Tartu on saanud viimasel hetkel võistkonna kokku. Tulid juurde mõned mängijad, kes on olnud kasulikud: Ukraina poiss Kovliar ja Huggins. Eks see võtab aega, kui paned uued mehed kokku. Aga play-off'is on võistkond mänginud võistkondlikult. Nad saavad koos hästi hakkama. Eriti kaitses.

Kas neil on TalTechi vastu ka pikas seerias variant?

Näen. Tartul ongi pink väga pikk. Nad kasutavad kümmet mängijat ja kui seeria läheb pikaks, siis Tartu on selline sats, kes suudab seda hästi teha.

Enne poolfinaale räägiti, et Kalev/Cramol ei tohiks lihtsalt tulla. Esimeses mängus Pärnuga ei tulnud Pärnul väga midagi välja. Kas see jääbki selles seerias nii?

Ma ütleks, et nüüd see seeria algabki. Teine mäng on väga oluline ja otsustav. Surve on Pärnu poolel. Ma ei usu, et nad teises mängus nii halvasti viskavad. Cramo oli väga hästi valmistunud. Pärnul olid omad raskused - Kirves ja Troy Barnies eemal - kindlasti väike pettumus, kuidas nad eile mängisid. Aga ootame ja vaatame, kuidas teisipäeval on.

Kas see mõjutab ka seeriat, et Cramol on kaks nädalat puhkust, Pärnu pidas päris vihased neli mängu Raplaga?

Nii ja naa. Kindlasti Cramo oli värskem, aga teises mõttes mängupraktika osas peaks eelis olema Pärnul. Tundub, et Pärnu oli natuke väsinud, aga teisipäeval läheb teistmoodi.

Euroopa meistrivõistluste alguseni jääb alla nelja kuu. Arvestades, et koondisesse väga palju Eesti liiga mehi ei jõua - millise pilguga sina Eesti liiga play-off'e vaatad?

Kunagi ei tea. Eks ma vaatan EM-i mõttes, aga tuleviku mõttes ka. Kes saab edasi, kes läheb paremaks. On olnud huvitavad mängud ja mõned eestlased on olnud jokkerid, mis on väga tore. Jälgin kõiki mängijaid, mitte ainult järgmiseks EM-iks või aknaks.

Kas mõni mängija on sind üllatanud ka, kes seni ei ole koondisesse üldse saanud või suvel vaid laagris olnud?

Ivo Van Tamm on olnud Pärnus tubli. Ralf Küttis on saanud suurema rolli TalTechis. Täna Patrik Saal ja Robin Kivi olid ühed võtmemängijad. Väga hea, et on Eesti mängijad, kes on toonud oma panust juurde.

Nagu rääkisime - alla nelja kuu jäänud ja koondisel pole vaid EM, vaid tuleb mängida ka valikturniiri mänge. Kui palju suvine plaan - võimalikud vastased ja kõik on paigas?

Kõik on paigas. Kõik päevad ja vastased. Aga kinnitame need ametlikult natuke hiljem.

Kas tulevad head vastased?

Tulevad head vastased.