Henn arvulises vähemuses mängimisest: hoidsime kokku, kaitsesime väga hästi

Suurim šanss värava nägemiseks tekkis 59. minutil, kuid Paide väravavaht Mihkel Aksalu tõrjus Sergei Zenjovi penalti. Samas mängis Flora terve teise poolaja Henrik Ojamaa eemaldamise järel kümnekesi.

"Mängu järgi vaadates miinimum," kommenteeris Flora peatreener Jürgen Henn tulemust ERR-ile. "Kui küsid, kas kripeldab, siis pigem natuke kripeldab."

"Loomulikult lõpus oli natuke ka meie värava all ohtu, aga lõime paar väga head momenti, mille oleks võinud ära kasutada. Tagantjärele ilmselt on see punkt parem kui mitte midagi."

Henn jäi rahule sellega, kuidas Flora arvulises vähemuses mängis. "Hoidsime kokku, kaitsesime väga-väga hästi. Paidel tekkis teisel poolajal vaid üks hea moment, meil samas oli kasutada penalti ja Poomil hea võimalus. Kokkuvõttes jagaks meeskonnale suuri kiidusõnu, töötasime väga hingestatult."

Paide peatreeneril Karel Voolaiul olid kahetised tunded. "Ma pean kahjuks tõdema, et olen pettunud, aga rahul, sest Floral oli teisel poolajal kaks väga head võimalust. Natuke pettunud sellepärast, et me ei suutnud lõpus võimalust ära kasutada. Väike varbaots jäi puudu."

"Aga ülirahul võistkonna esimese poolaja kannatlikkusega ja peamise mänguplaani elluviimisega," lisas kolm päeva varem meeskonna sama vastase vastu karikafinaali viinud Voolaid.

"Raske ennustada ette, et mängime kümnemehelise Flora vastu. Selleks on raske ettevalmistusi teha. Mängijad üritasid, pingutasid nii nagu oskasid, aga Flora on väga tugev kaitses. Täna oli neid tõesti raske murda ja sellega me hakkama ei saanud."

Mängu parimaks valiti Flora kaitsemängija Joonas Tamm. "Kaitses saime hästi hakkama pärast seda, kui vähemusse jäime. Aga pigem oli meil rohkem võimalusi kui neil. Oleks tahtnud võita," lausus ta.

"Kindlasti jäi see mõnes mõttes kripeldama, et [karikamängus] penaltitega kaotasime. Täna oli kindel soov võita, olime agressiivsed ja arvan, et meil oli võimalus."

"Seisime kaitses väga kompaktselt ja olime kontras ka päris ohtlikud," lisas ta. "Nad ei saanud päris kõikide meestega ette tulla. Hoidsime liinide vahed väiksed ja olime kindlad."