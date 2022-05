Alba neljanda lisaminuti iluvärav viis Barcelona Meistrite liigasse

Väravad löödi laupäeval viimase 20 minuti jooksul: esmalt viis Ansu Fati külalised 76. minutil juhtima, Marc Bartra viigistas kolm minutit hiljem, aga Jordi Alba põrutas matši neljandal lisaminutil Dani Alvese tsenderduse otse õhust võrku ja tõi Barcelonale kolm punkti.

Viimasest 12 liigamängust kümme võitnud Barcelona on tabelis 69 punktiga teine, mängu vähem pidanud Sevillal ja Madridi Atleticol on vastavalt 64 ja 61 silma. Betis on 58 punktiga viies.

"Raputasime selle tulemusega õlgadelt raskuse," sõnas Barcelona peatreener Xavi. "Hooaja lõpp oleks [ilma võiduväravata] võinud olla sootuks keerulisem. On selge, et peame paremini mängima. Peame analüüsima, aga alates novembrist praeguseni oleme teinud hiilgava pingutuse. Mängime Meistrite liigas, turniiril, mida väärime. Nüüd tahame liigas teist kohta."