Alvarez sai üheksa aasta jooksul esimese kaotuse, venelane kaitses tiitlit

Kõik kolm kohtunikku andsid 12 raundi kestnud tiitlimatšis Bivolile 115:113 võidu. Alvarez sai oma karjääri teise kaotuse, esimene kord juhtus see 2013. aastal novembris Floyd Mayweatheri vastu. Bivol on profikarjääri jooksul võitnud kõik 20 matši.

Alvarezt peetakse ekspertide poolt praegu maailma parimaks poksijaks, mullu novembris sai temast esimene kõik neli super-keskkaalu tiitlivööd ühendanud mees. Kõigi kaalukategooriate peale on sama suutnud veel vaid viis poksijat.

"Olen õnnelik, et suutsin end tõestada," ütles venelane pärast matši. "Olen oma kategoorias parim ja saan vöö endale jätta. Ta on suur tšempion, austan teda ja tema tiimi. Kui sa ei usu endasse, mis siis saab? Sa ei saavuta midagi. Mina uskusin ja minu tiim uskus."

"Tulemusega peab leppima, see on poks," tõdes Alvarez. "Ta on tõeline tšempion. Mõnikord poksis võidad, mõnikord kaotad, vabandusi pole mõtet otsida. Täna ma kaotasin ja tema võitis," lisas mehhiklane, kes soovib Bivoliga peatselt kordusmatši.