Zverev võttis Tsitsipaselt revanši ja pääses Madridis finaali

Maailma kolmas reket Zverev kaotas Tsitsipasele Monte Carlo turniiri poolfinaalis, kuid võttis nüüd Madridi nelja parema seas revanši, alistades ATP tabeli viienda mehe pea kahe tunniga 6:4, 3:6, 6:2.

Tsitsipasele seitse korda kaotanud Zverev sai kreeklase üle neljanda võidu ning esimese liivaväljakul. Madridis 2018. ja 2021. aastal triumfeerinud Saksa esireketi saldo maailma esikümnesse kuuluvate mängijate vastu on Hispaania pealinnas 8-1, üldse on ta Madridis võitnud 19 ja kaotanud kaks mängu.

"Hakkasin alates veerandfinaalist hästi mängima," ütles kaheksa parema seas kanadalase Felix Auger-Aliassime'i alistanud Zverev. "Mul on lihtsalt väga hea meel siin finaali pääseda. Tean, et mind ootab väga raske matš, aga loodan, et mängin võimete tipul ja annan endale võimaluse."

Pühapäevases finaalis kohtub Tsitsipas 19-aastase hispaanlase Carlos Alcaraziga, kes oli põnevuslahingu järel 6:7 (5), 7:5, 7:6 (5) üle maailma esireketist Novak Djokovicist.