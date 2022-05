Liverpool kaotas tiitliheitluses punkte, Klopp: need ei ole matused

Son Heung-Mini värav viis külalismeeskonna Tottenhami 56. minutil juhtima, Liverpoolile päästis punkti Luis Diaze tabamus 74. minutil. Liverpool tõusis viigiga liidriks, aga City võib pühapäeval Newcastle'i alistamisega vahe suurendada juba kolmele punktile. Hooaja lõpuni on jäänud kolm vooru.

"Esiteks ei tohi me käituda nii, nagu tegu oleks matustega," sõnas Liverpooli peatreener Jürgen Klopp pärast mängu. "Ma ei öelnud seda mängijatele, aga tuju on siin veidi selline. Sellised asjad võivad jalgpallis juhtuda. Minu elus on juhtunud palju hullemaid asju ja olen ikka siin," lisas ta.

"Ma ei usu, et City kaotab, aga kujutage ette, kui see juhtub ja meie kaotame tiitli, sest me ei uskunud enam. See oleks hullumeelne," ütles Klopp.