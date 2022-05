Vigastusest taastuv Kuuba plaanib peagi võistlustulle naasta

Naiste sulgpalli Eesti esireket Kristin Kuuba jõudis hiljutistel Euroopa meistrivõistlustel vigastuse kiuste kolmandasse ringi. Nüüd on Kuuba vigastusest taastumas, et suvel jälle tihedalt võistlema hakata.

Pärast tihedat võistlusperioodi võttis sulgpalli Eesti esireket Kristin Kuuba kodulinnas Tartus rahulikuma nädala. Viimased kuu aega on Kuubat seganud kannavigastus. Samas mahtusid sellesse perioodi nii kõrgetasemelised turniirid, koduklubiga võidetud Saksamaa meistritiitel kui ka Euroopa meistrivõistlused, kus Kuuba jõudis kolmandasse ringi ehk kaheksandikfinaali.

"Füsioterapeudid kinnitasid enne mängu, et hullemaks väga ei saa minna. Ma mängisin osad mängud, jah, tõesti valuvaigistitega, aga nii see seekord oli. Aga ma arvan, et mängu ajal see mind pigem ei seganud. Ma ei mõelnud selle peale ega ei tundnud seda, olin aktsepteerinud oma peas, et see võib juhtuda. See on valus, aga adrenaliin on mängu ajal sees, seega midagi ei tunne," avaldas Kuuba.

Tänavustel Euroopa meistrivõistlustel lõpetas 25-aastase Kuuba teekonna kogenud šotlanna Kirsty Gilmour, kes jäi pärast avageimi 18:21 kaotamist Kuuba vastu järgmistes peale 21:9 ja 21:15. Euroopa tasemel on Gilmour regulaarne medalivõitja. Seda arvestades ei ole Kuuba oma EM-sooritust hinnates väga pettunud.

"Hinne "neli". Oma asjad tegin ära, võitsin kaks esimest ringi. Ka ikkagi head mängijad, kes mängivad neid Euroopa turniire, neid ma suutsin mõlemaid võita. Ja kolmandas ringis mängisin Kirsty Gilmour'iga. Varasemalt olen ma talle alati kahe geimiga kaotanud, aga seekord mängisin kolm geimi. Ta oli ka hilisem hõbemedalist. Selles mõttes kindlasti väga tugev mängija ja ta võitis kõiki teisi seal järgmistes ringides ka kindlalt. Kripeldama jääb natukene see, et kolmandas geimis siiski juhtisin veel 7:4. Kindlasti oleks võinud olla oma šansid ka teistpidi see mäng pöörata, aga seekord läks nii," tõdes Kuuba.

Olümpiajärgne hooaeg on Kuuba jaoks tähendanud olulisi muudatusi. Ta elab ja treenib nüüd püsivalt Taanis, hinnatud treeneri Peter Gade akadeemias. Taanlase Gadega algas tõsine koostöö juba paari aasta eest. Taanis pakutav treeningkeskkond tähendab muuhulgas tugevaid treeningkaaslasi, kellest Eestis just naismängijate poolest puudu jäi.

"Selles mõttes on kindlasti täiesti teistsugune see elu seal, et ei ole kodus kogu aeg pere ja sõbrade ümber. On rohkem ikkagi võõras keskkond, aga kindlasti mugavustsoonist väljatulek," rääkis Kuuba.

"Arvan, et see otsus on igati ennast ära tasunud. Veel võib-olla tasunud ei ole, aga ma tunnen, et need asjad, mida ma olen kaua lihvinud ja treeninud, hakkavad vaikselt paremaks minema. Eks see kõik võtab aega niiöelda uute löökide ja tehnika õppimine, aga mõningaid asju on juba väljaku peal näha ja ma ise ka tunnen, et küll aeg näitab!"

Mais Kuuba võistelda ei plaani, uued turniirid ootavad ees suvel.