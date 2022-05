Brighton häbistas Manchester Unitedit, Watford langes esiliigasse

Brighton läks Manchester Unitedi vastu 15. minutil juhtima, kui skoori tegi Moises Caicedo. Teisel poolajal algas Brightoni väravatesadu, kui neli minutit pärast mängu jätku duubeldas võõrustajate eduseisu Marc Cucurella. 57. minutil sepistas kolmanda värava Pascal Gross ja kolm minutit hiljem vormistas lõpptulemuse Leandro Trossardi tabamus.

Tähelepanuväärne on asjaolu, et enne tänast oli Brighton käesoleval aastal löönud koduväljakul kokku neli väravat. Manchester United sai võõrsil viienda järjestikuse kaotuse, mis on klubi kõige kehvem seeria alates 1981. aastast. Brighton hoiab 47 punktiga üheksandat kohta, United on 58 silmaga kuuendal kohal.

Liigatabelis eelviimasel ehk 19. kohal olev Watford jäi võõrsil 0:1 alla Crystal Palace'ile, kindlustades sellega kõrgliigast väljalangemise. Kohtumise ainsa värava lõi 30. minutil Wilfried Zaha. Lisaks Watfordile mängib järgmisel hooajal esiliigas ka Norwich City, kolmas väljalangeja on tõenäoliselt kas Everton, Leeds või Burnley.

Wolverhampton Wanderers suutis lõpuminutitel lüüa Londoni Chelsea võrku kaks väravat ja teenis viigipunkti. Mitmekuulise vahe järel sai Chelsea eest jala valgeks Romelu Lukaku, kes lõi Wolvesi väravasse koguni kaks palli.

79. minutil vähendas kaotusseisu Francisco Trincao tabamus ning Wolvesi viigivärav sündis 97. minutil, kui tsenderdusest tulnud pallile sai pea vahele Conor Coady. 67 punkti kogunud Chelsea hoiab tabelis kolmandat kohta, Wolves on 50 punktiga kaheksandal kohal.

Tulemused:

Brighton & Hove Albion - Manchester United 4:0

Burnley - Aston Villa 1:3

Brentford - Southampton 3:0

Crystal Palace - Watford 0:1

Londoni Chelsea - Wolverhampton Wanderers 2:2