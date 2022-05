22. Mulgi rattamaratoni võit läks Lätti

75 kilomeetri pikkuse XXL-sõidu finišijoone ületas esimesena Oskars Muiznieks (DTG-MySport) ajaga 03:11:28, teisena tema tiimikaaslane Lauris Purnins (+1.40) ning kolmandana Peeter Tarvis (Veloplus; +1.54).

Muiznieksi võidustrateegiaks oli kiire tempo hoidmine. "Kuna ma väga hästi rada ei teadnud, siis jälgisin, mida eestlased teevad. Ei oodanud, et rada nii raske on ja et seda üle kolme tunni sõidan, seega lõpupoole oli juba päris keeruline oma kiiret tempot hoida," sõnas Muiznieks, lisades, et rada oli väga põnev ning proovib ka teistel Bosch Eesti Maastikurattasarja maratonidel osaleda.

Naistest võitis XXL-sõidu Janelle Uibokand (Spordipartner Racing Girls) ajaga 03:55:05, talle järgnesid Maris Lillep (Redbike Naised; +16.45) ja Merilin Metsalu (Hawaii Express; +20.04).

"Võit tuli suure vaevaga. Rada oli raske ja käed olid kogu aeg tööd täis. Eks näis, kuidas hooaeg läheb, aga tore oleks ikka üldvõit ka see aasta saada," sõnas Uibokand.

Meeste 50 km põhisõidu võidukohale sõitis end Kirill Tarassov (Sportland Bottecchia Team) ajaga 01:49:07, teiseks tuli Imre Ojavere (CCRM; +1.58) ja kolmandana ületas finišijoone Taavi Kannimäe (Team Antsla; +2.10).

Naiste 50 km põhisõidu esikoha haaras endale Laura Lepasalu (Spordipartner Racing Girls) ajaga 02:04:21, teisele kohale sõitis end Mari Kruuser (Spordipartner Racing Girls; +5.44) ja kolmandale kohale Annabrit Prants (Spordipartner Racing Girls; +13.35).

21 km poolmaratoni võitsid Henri Treimuth (Viljandi Rattaklubi) ajaga 00:44:08 ja Lauren Pohl (00:48:38). Lisaks toimusid tillu- ja lastesõidud, kus nautis rattasõitu ligi 125 last.

Bosch Eesti Maastikurattasarja teine etapp peetakse juba kahe nädala pärast, 21. mail, mil toimub 24. Rõuge Rattamaraton.