Endine poksi maailmameister tegi sportlaskarjääriga lõpparve

"Minu süda ei ole enam selles, mul pole rohkem midagi tõestada. Ma ei poksi enam kunagi," rääkis Brook The Telegraphile. "Mu ema saab nüüd kergemalt hingata. Arvan, et kõik minu ümber on otsusega rahul."

36-aastane Brook pidas karjääri jooksul 43 matši, millest ta võitis 40 ja kaotas kolm. IBF-i keskkaalu maailmameistritiitli teenis ta 2014. aastal, kui alistas Shawn Porteri. Profikarjääri esimene kaotus tuli 2016. aastal, kui ta jäi alla Gennadi Golovkinile. Üheksa kuud hiljem pidi ta oma järgmises matšis loovutama maailmameistritiitli Errol Spence'ile.

"Tegelikkus on see, et poks on väga-väga karm ja ohtlik spordiala, kus võib surma saada. Ma otsustasin lõpetada ajal, mil ma suudan veel kõike teha," tunnistas Brook. Viimase matši pidas ta tänavu veebruaris, kui sai tehnilise nokaudiga jagu Amir Khanist.