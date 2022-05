Naiste meistriliigas asendas fotograaf vigastada saanud kohtunikku

Sportland Arenal toimunud Kalevi ja Flora kohtumises tiksus 30. minut, kui mängu peakohtunik Vladimir Zahharov üritas keskväljal pallurite eest ära astuda. Seda tehes tundis kohtunik vasaku jala sääres järsku valu ja peatas mängu.

Zahharov lonkas küljejoone äärde, kus teda abistasid mõlema naiskonna füsioterapeudid. Kohtuniku vigastus oli aga sedavõrd tõsine, et tal ei õnnestunud mängu jätkata. Kui esimese hooga tehti otsus, et esimene abikohtunik Remi Mäeots võtab üle peakohtuniku rolli, selgus kiirelt, et Zahharov ei suuda oma vigastatud jalaga ka äärekohtuniku tööd teha, kirjutab Soccernet.

Seejärel anti pinkidelt info, et pealtvaatajate hulgast otsitaks litsentsiga kohtunikku. Üsna ruttu leiti lahendus mitte tribüünilt, vaid väljaku kõrvalt. Nimelt oli kohtumist pildistamas jalgpallifotograaf Jana Pipar.

28-aastane Pipar, kes on fotograafia kõrval tegutsenud aastaid jalgpallikohtunikuna, aga on ühtlasi ka Tallinna Kalevi endine mängija, jättis oma fototehnika väljaku kõrvale, tõmbas selga punase vesti, võttis abikohtuniku lipu ja läks teise abikohtuniku Aaron Soo kohale, kes ise oli tulnud pinkide ette esimese abilise positsioonile.

Seitse minutit pärast Zahharovi vigastust mäng jätkus. Flora võitis kohtumise 4:0, Lisette Tammik ja Mari Liis Lillemäe lõid kumbki kaks väravat.

