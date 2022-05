Kohus mõistis kuus Hispaania tennisisti kriminaalkorras süüdi

Kohus mõistis süüdi kaks maailma edetabelisse kuulunud mängijat - Marc Fornell Mestresi ja Jorge Marse Vidi - ning neli reitinguta mängijat: Carlos Ortega, Jaime Ortega, Marcos Torralbo ja Pedro Bernabe Franco. Kõik nad said kaks aastat tingimisi vanglakaristust.

Tennisealaselt on karistused aga pikema mõjuga. Kõige suurema karistuse sai Mestres, kes ei tohi tegutseda tennises ei mängija ega treenerina 22 aastat ja kuus kuud. Lisaks sai ta 250 000 USA dollarit trahvi, millest 200 000 tingimisi. Ülejäänud mängijaid said minimaalselt seitsmeaastase tegutsemiskeelu.

"See on üks tähelepanuväärsemaid organiseeritud kuritegevusse infiltreerumisi tennisesse, mida ma olen näinud," kommenteeris tennise kaitseks loodud ühenduse ITIA (International Tennis Integrity Agency) juht Jonny Gray.

"Me tervitame õiguskaitseorganite kaasamist ja kogu kuritegelike võrgustike, mitte üksnes mängijate kohtu alla andmist. See kohtuotsus annab tugeva sõnumi, et kokkuleppemäng on kuritegu, mis võib tuua kaasa kriminaalkorras süüdimõistmise."