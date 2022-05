Katkist ratast vahetanud Mihkel Räim lõpetas Prantsusmaal kümnendana

Räime võistlus ei kulgenud päris viperusteta. "Kuskil 25 km enne lõppu või isegi vähem tundsin, et ratta lenks on veidi imelik, olime just tiimiga ette liikumas ja sain aru, et lenks on puruks," kommenteeris ta võistlust ühismeedias.

"Ilmselt siis esimese päeva kukkumisest oli tekkinud mõra sisse ja iga päev see vast läks suuremaks. Õnneks sain õigel ajal jaole ja midagi halba ei juhtunud, pidin lihtsalt ratast vahetama ja eks veidi lisaenergiat sinna kulus."

Etapp lõppes grupifinišiga, kus Räim oli oma tiimi parim, aga kokkuvõttes kümnes. Esikoha teenis belglane Lionel Taminiaux (Alpecin-Felix), kellele järgnesid poolakas Stanislaw Aniolkowski (Bingoal Pauwels Sauces WB) ja belglane Gerben Thijssen (Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux).

"Lõpus olime vasakus ääres tiimiga, aga sealt oli võimatu ette saada," kommenteeris Räim. "Siis kuidagi leidsime paremal pool ruumi ja saime üsna okeile positsioonile, ca viis kohta oleks võinud eespool olla, siis olnuks perfektne."

"Alustasin spurti liidri tagant ja ta lõpetas viiendal kohal ja mina olin kümnes. See näitab, et mingit imelist spurti ma ei teinud, aga polnud ka kohutav."

Kokkuvõttes jäi viiendana lõpetanud Arvid De Kleijn (Human Powered Health) liidrisärgist ilma, see läks leedulase Evaldas Šiškeviciuse (Go Sport - Roubaix Lille Metropole) selga. Räim tõusis 41. kohale (+0.11).

Teise eestlasena velotuuril osalev Norman Vahtra (Go Sport - Roubaix Lille Metropole) lõpetas etapi 29. kohal ja asub kokkuvõttes 72. positsioonil (+1.03).

Dunkerque'i velotuuuril jääb sõita veel kaks etappi, millest laupäevane on võistluste raskeim.