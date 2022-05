Meistriliiga uus voor viib vastamisi esineliku naiskonnad

Kell 14 panevad Sportland Arenal palli mängu tabelis kolmandat kohta hoidev Tallinna Kalev ja liigaliider Tallinna Flora. Kalevi naiskond on seni pidanud kolm kohtumist, kui alistatud on Pärnu Vaprus ning Tuleviku ja Suure-Jaani ühendnaiskond. Kaotust on tulnud tunnistada Saku Sportingu vastu. Flora on senised neli mängu läbinud täiseduga. Nädala sees pidas Flora ka karikavõistluste poolfinaali, kus alistati Sporting. Kalevit ootab 11. mail ees poolfinaal Põlva Lootosega.

Kalevi kaitsja Birjo Rasmussen: "Eesmärk on leida oma mängus sujuv ja kontrollitud rütm olenemata sellest, kelle vastu mängime."

Flora abitreener Maria Sootak: "Mäng järjekordse tiitlipretendendiga kodustaadionil, aga mitte koduvõistkonnana. Sellel nädalal läbime mänge korraliku kiirrongi peal, aga laupäeval läheme läbimõtestatult ja külma peaga mängu kontrollima."

Poolkaitsja Helina Tarkmeel: "Aega kolmapäevasest mängust taastumiseks on olnud vähe, kuid usun, et kõik mängijad on valmis endast uuesti maksimumi andma. Ootame kõiki kaasa elama!"

Kell 15 saavad avavile mängud nii Lõuna-Eestis kui ka Harjumaal. Ees ootab tabeli ülemise poole võistkondade heitlus, kui JK Tabasalu võõrustab Saku Sportingut. Mullu teisele kohale tulnud Sporting hoiab sama positsiooni ka kolme kohtumise järel, kui seni on kirja saadud kaks võitu ja üks kaotus. Liiga uustulija Tabasalu on hooaega alustanud mitmekülgselt, kui kolme mänguga on nende arvel nii võit, viik kui ka kaotus. Tabelis annab see praeguse seisuga neljanda koha.

Tabasalu kaitsja Liisi Karilaid: "Saku on meie jaoks tundmatu vastane ning oleme erinevateks üllatusteks valmis. Eesmärk on jätta kolm punkti koju ning selle jaoks anname endast kõik."

Sportingu poolkaitsja Kairi Himanen: "Mängude graafik on hetkel üsna tihe, kuid usun, et sellest hoolimata suudame me igat mängu põnevusega oodata. Kahtlemata on Tabasalu südikas tiim ning ees ootab mäng, mis saab kindlasti olema vägagi raske. Meie eesmärk on kasutada oma oskusi maksimaalselt ning nagu ikka, ühendada need ühise eesmärgi nimel!"

Sepa jalgpallikeskuses panevad kell 15 palli mängu Tartu JK Tammeka ja Pärnu JK Vaprus. Mõlemad naiskonnad on seni teeninud kolm punkti, kui Tammekal on selja taga kolm mängu ja Vaprus on pidanud neli kohtumist.

Vapruse peatreener Anastasija Štšerbatšenia: "Läheme mängule hea tujuga, ehitame oma mängu üles ja proovime võimalused edukalt realiseerida."

Kaitsja Melissa Pert: "Tartu võõrustab meid alati ilusa ilmaga. Loodan, et sealt lahkudes on meie jaoks ka tulemus ilus."

Kell 15 saab Põlva Lootospargis alguse kohtumine Põlva FC Lootose ning JK Tuleviku ja Suure-Jaani Unitedi ühendnaiskonna vahel. Tabelis paiknevad võistkonnad praegu alumises pooles, kui ühendnaiskond on kuuendana kogunud kolm punkti ja Lootos on ühe punktiga kaheksas.

Lootose peatreener Kaido Kukli: "Algab kolme mängu seeria, millest iga mäng läheb raskemaks. Loodan, et jääme ellu."

Mängija Ita Lillo: "Tegemist on küllaltki võrdse ja ohtliku vastasega. Proovime kasutada koduväljaku eelist ja anname endast parima, et tuleks hea lahing."

Ühendnaiskonna peatreener Sergei Vassiljev: "Mängime oma mängu, realiseerime oma väravavõimalused ja saame tabelisse punktilisa."

Ründaja Teisi Toomsalu: "Hooaja kolmas mäng on Põlvaga. Tegemist on vastasega, kes ei anna midagi kergelt. Oleme trennis lihvinud nõrku kohti ja läheme oma mängu mängima. Proovime iga hinna eest Põlvast kolm punkti napsata."