Novosjolov uue vehklemisklubi tutvustusel: proovin unistuse läbi Katrina realiseerida!

Allkirjastamise raames toimus unikaalne näidismatš kahekordse olümpiamedalisti Katrina Lehise ja tema treeneri Nikolai Novosjolovi vahel, mis lõppes Lehise võiduga. Mõõga võttis kätte ka Tarmo Hõbe duelliks nii Lehise kui Novosjoloviga ning oma vormi said näidata noored vehklejad. Kõik huvilised said tutvuda vehklemisvarustusega, kuulata proffidelt esimesi näpunäiteid ning proovida märklaual torketabavust.

"Arvan, et tean üht koma teist vehklemisest: kui saan oma teadmisi jagada nii noortega kui edasijõudnutega, võidab sellest kogu Eesti vehklemine. Rahvusvahelise tasemega vehklemissaal annab meile suuremaid võimalusi korraldada rahvusvahelisi laagreid ja turniire," rääkis ERR-ile Novosjolov.

"Minu spordikarjääris jäi puudu olümpiamedal. See on see, mida ma väga tahtsin, et Katrina saaks. Õnneks ta sai, kaks tükki. Minu suurim unistus on ikkagi täitmata, vaene Katrina peab seda ikkagi kannatama, proovin oma unistuse läbi tema realiseerida!" naeris Novosjolov.

Vaata ka intervjuud Katrina Lehisega:

"Siiani pidime iga trenn rajad üles panema ja ära võtma, oma saal muudab treenimist kindlasti professionaalsemaks. Nägin neid pilte esimest korda ja nii hea tunne oli vaadata, see tundub vägev," rääkis Lehis intervjuus ERR-ile.

"Olen väga rahul, mul on ümberringi inimesed, kes mind toetavad, aitavad ja teevad minu eest nii palju asju ära, et ma saaks trennidele keskenduda. Olen väga õnnelik," kinnitas Lehis.

"Eks meil ole ka oma halvemad päevad, meil on treeningutel diskussiooni väga palju!" rääkis Lehis treeningutest Novosjoloviga. "Olen tehnilist osa puudutavas kärsitu, enesekriitiline. Ta üritab mind rahustada ja siis tekivad kohati teravamad diskussioonid, aga see on hea. Ta saab aru, mida tunnen, oskab ennast panna minu olukorda."

"Eesmärgid sean mina ja tema tuleb kaasa!" naeris Lehis. "Eesmärgid tulevad minult, aeg-ajalt ta küsib, mida tahan ja mõtlen. Ta teeb kõik selleks, et need täituks: minu eesmärgid on ka tema eesmärgid. Tahan tiitlivõistlustel hästi teha, EM on jaanipäeva paiku ja juuli lõpus on MM. Neil tahan olla heas vormis."

Spordiklubi Le Glaive hakkab paiknema T1 keskuse kolmandal korrusel, kokku 507-ruutmeetrisel pinnal.