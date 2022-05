Eesti kohtunik teenindab Kuveidi karikavõistluste poolfinaali

Tohveriga koos teenindavad mängu kohalikud abikohtunikud ning VAR-i kohtunik tuleb Ungarist. Mõlemad poolfinaalid peetakse samal päeval algusega kell 18.00, kui vastamisi lähevad Al Nasar - Al Salmiyah ja Al Fahaheel - Kazma. Vastavalt kohalikele normidele saavad kohtunikud mängupäeva hommikul teada, kummale kohtumisele nad määratakse.

Lähis-Idas on üldlevinud praktika, et tippmängudele kutsutakse õigusemõistjaid teistest riikidest. Varasemalt on Tohver vilistanud kõrgliigamänge näiteks Saudi Araabias, kus sai esmakordselt kasutada ka VAR-i.

Kuveidiga on Tohveril ka varasem kokkupuude, sest 2021. aasta lõpus võttis sealne kõrgliiga kasutusele tema ja Sten Klaaseni loodud programmi RefPal, mis aitab jalgpallikohtunikel tõhusamalt analüüsida ja hinnata oma tegevust mängudes.