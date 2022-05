Olümpiamängudel kuuendaks tulnud kettaheitjat ähvardab pikk võistluskeeld

Rahvusvahelise kergejõustikuliidu egiidi all tegutsev Athletics Integrity Unit (AIU) avaldas, et Kauri dopinguproovist leiti stanozolooli, mis kuulub keelatud ainete nimekirja juba 1974. aastast.

Enne B-proovi analüüsi ei saa Kaur võistelda Birminghamis peetavatel Briti Rahvaste Ühenduse mängudel ega Hiinas toimuvatel Aasia mängudel. Juhul kui B-proov osutub samuti positiivseks, võib Kaur saada kuni nelja aasta pikkuse võistluskeelu.

Tokyo olümpiamängudel pääses Kaur kvalifikatsioonist edasi teise kõige parema tulemusega, kuid lõppvõistlusel piirdus ta kuuenda kohaga. Ühtlasi kuulub Kaurile India kettaheite rahvusrekord (66.59 m), mille ta püstitas eelmise aasta juunis.

The AIU has provisionally suspended discus thrower Kamalpreet Kaur of India for the Presence/Use of a Prohibited Substance (Stanozolol), a breach of the@WorldAthletics Anti-Doping Rules.

