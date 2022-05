Londoni Arsenal pikendas peatreenerite lepinguid

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas hoiab Arsenal neli vooru enne hooaja lõppu kinni viimasest Meistrite liigasse viivasse kohast, kuid lähim konkurent ja suurrivaal Tottenham Hotspur on neist vaid kahe punkti kaugusel.

Arsenali juhtkond otsustas Mikel Artetat premeerida uue lepinguga ning hispaanlase ametiaeg kestab nüüd kuni 2025. aastani. "Ma olen põnevil, tänulik ja väga-väga õnnelik. Me tahame klubi viia järgmisele tasemele ja konkureerida tippmeeskondadega. Selleks peame mängima Meistrite liigas."

"Me peame arendama meeskonda, tekitama veelgi suuremat sidet oma fännidega, looma kodustaadionil parema atmosfääri ning suutma värvata parimaid mängijaid ja inimesi selle klubi jaoks, et viia meie projekt järgmisele tasemele," lisas Arteta.

Enne Arsenali peatreeneriks saamist töötas Arteta kolm ja pool aastat Pep Guardiola käe alla Manchester City abitreenerina. 2019. aasta detsembris palkas hispaanlase endine koduklubi ta peatreeneriks ning 2020. aastal tüüris ta Arsenali FA karikasarja ja Inglismaa superkarika võitjaks.

Ühtlasi otsustas Arsenal pikendada lepingut naiste esindusvõistkonna peatreeneri Jonas Eidevalliga. Rootslase uus leping kehtib kuni 2024. aastani.

Eidevall palgati möödunud aasta juunis ning üks voor enne hooaja lõppu paikneb Arsenal naiste kõrgliigas teisel kohal, jäädes esikohal olevast Londoni Chelseast maha punktiga. Meistrite liigas jõudis Arsenal veerandfinaali, kus nad jäid kahe mängu kokkuvõttes 1:3 alla VfL Wolfsburgile.

