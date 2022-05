Viljandi HC kapten: kodune liiga on muutunud mõnusalt ühtlaseks

Kaks nädalat pole suures plaanis ju pikk aeg, aga Viljandi HC koges sellel perioodil erinevaid emotsioone. Balti liiga finaalis alistati Põlva Serviti, mõni päev hiljem pikendati kaotuseta seeria 23-mänguliseks ja trooniti meistriliiga tabelitipus. Maikuu esimesed päevad tõid aga kaks kaotust, kui jäädi alla nii Servitile kui ka HC Tallinnale.

"Ühest põhjust neil kaotustel pole, aga tahes või tahtmata hakkab pika hooaja lõppedes nii-öelda kumm tühjaks minema. Lisame siia Balti liiga järgse pingelanguse ja nii ei suutnudki me endid väsimuse foonil vajalikul moel kokku võtta," tunnistas Voika.

"Põlvas jäi väga palju viskevastutust minu ja Hendrik Koksi kanda ning mängujuhtide otsene ülesanne see ju pole. Kahe otsaga lugu – kas pidanuksid kaaslased ise julgemalt üritama või siis meie Hendrikuga kui mängujuhid kolleege paremate lahendustega viskele mängima," analüüsis kauaaegne Eesti koondislane.

Kahe kaotuse järel jääb Viljandi nüüd meistriliigas kolm vooru enne lõppu Servitist kahe punkti kaugusele. Järgmisel kolmapäeval sõidetakse aga uuesti Põlvasse, et tiitlikaitsjaga käimasoleva hooaja viimane omavaheline lahing maha pidada.

"Eks hooaja kulminatsioon saabub kolmapäeval. Võit Serviti üle annaks võtmed jälle meie kätte, aga ka kaks ülejäänud kohtumist oleks siis vaja võita. Ei ole kindlasti lihtne ka Tapa ja Raasiku vastu, ent Servitilgi tuleb veel rinda pista HC Tallinnaga, kes oli meie vastu väga hästi häälestunud," sõnas Voika.

Pärast mitut hooaega välismaal naasis Voika mullu suvel Viljandi ridadesse. Mängujuht jõudis aastatel 2014–2015 võita kaks Soome meistrikulda, põigata tagasi Viljandisse ja esindada siis Türgi, Saksamaa ja Tšehhi klubisid ning mullu veel ka põhjanaabrite Helsingi IFK-d.

"Kodune meistriliiga on muutunud mõnusalt ühtlaseks. Võib-olla skoorid seda alati ei näita, aga ühelegi mängule ei saa minna mõttega, et küll see võit siit tuleb. Tõsi, neli korda kõigiga läbi mängida on minu silmis pisut palju. Lisame siia karikasarja ja Balti liiga ning mingeid saladusi meeskondadel enam küll pole," hindas Voika.

Balti liiga võit kasvatajaklubi Viljandi HC särgis oli Voika jaoks eriti hinnaline. Varem oli ta siinse regiooni tähtsaimal turniiril esindanud lisaks kodulinna klubile ka Riihimäe Cocksi ja HC Kehrat, ent lähemale võidule kui Soome tippklubiga saadud hõbe polnud jõudnud.

"Mulle isiklikult oli see võimas ja isegi uskumatu saavutus, ei osanud Viljandisse naastes sellest unistadagi. Loodetavasti tõstis see käsipalli ka meie linnas veel rohkem pildile ning saame uusi toetajaid. Nii Balti liiga kui ka tervikuna aasta lõikes pean eraldi välja tooma Rasmus Otsa, kes teinud vapustava hooaja!" saatis Voika kiidusõnad väravapostide vahele.