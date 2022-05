Kardispordi eliit jääb Eesti meistrivõistluste avaetapist kõrvale

Eesti kardiliit avaldas, et seoses Eesti Autospordi Liidu (EAL) kardikomitee poolt kinnitatud kalendri vasturääkivustega ei pea valdav osa Eesti kardisportlasi võimalikuks tänavuse hooaja Eesti meistrivõistlustel osaleda.

EAL-i ja Eesti kardiliidu vastasseis on sel laupäeval sõidetava meistrivõistluste avaetapi eel kulmineerunud kardisõitjate ühisotsusega võistlusest kõrvale jääda. Diskussioon EAL-i ja kardisportlaste vahel pole vaatamata korduvatele sooviavaldustele paraku teoks saanud.

"Probleem jaguneb laias laastus kaheks, millest üks puudutab Euroopa meistrivõistluste, maailmameistrivõistluste ja FIA Karting Academy Trophy sarja kalendrite täielikku kattumist koduste meistrivõistlustega," avaldas kardiliit.

"Teine põhjus on seotud Eesti meistrivõistluste etappide läbiviimise formaadiga, kus ühele võistluspäevale on kokku pandud CIK-FIA kui monoklasside stardid. See aga sunnib kummaski arvestuses võistlejaid killustuma ning otsustama juba hooaja alguses ühe kasuks.

Kardikogukonna korduvatele palvetele muuta kalendris olevate võistluste statuute, et kattuvad võistlused ei kuuluks meistrivõistluste arvestusse, EAL kardikomitee aga nõus tegema ei ole.

Kujunenud olukorras, kus EAL välistab sisulise diskussiooni kardiklubide esindajatega, on allakirjutanud kardiklubide taha koondunud võtnud vastu otsuse mitte osaleda Eesti meistrivõistluste esimesel etapil Rapla kardirajal."

Avaldusele kirjutasid alla Aivar Korjus (AIX Racing Team), Siim Simson (KS Academy), Aavo Talvar (Talvar Racing), Reimo Särg (Gear Racing), Hanno Rajamets (Vihur-Team), Taavi Toobal (AQVA Racing), Heikki Hõbemägi (TARK Racing), Timo Raudsik (Rich Racing), Sulev Narusk (Jõgisoo Kardiklubi), Taavi Kors (Heveko Racing) ja Andrei Bersenev (Liqui-Moly Roli Motorsport).