Neidude U-19 jalgpallikoondis saab uue peatreeneri

Eesti Jalgpalli Liidu peasekretäri Anne Rei sõnul on Barnwelli pühendumine loonud head eeldused noortekoondise järgmiseks sammuks. "U-19 vanuseklass valmistab tüdrukuid naiste jalgpalli kõrgeimal tasemel mängimiseks. Täname Richardit viie aasta jooksult antud panuse eest Eesti naiste jalgpalli arendamisse."

Richard Barnwell, kes on varasemalt treenerina tegutsenud FC Levadias ja Tallinna FC Flora naiskonnas, asus Eesti neidude U-19 koondist juhendama 2017. aastal. 43-aastase Barnwelli käe all pidas neidude U-19 koondis 35 kohtumist, neist võidukaim oli mullune EM-valikturniiri kohtumine Armeeniaga, mis võideti 6:0.

Barnwell jääb koondise eesotsas veedetud aega meenutama väga positiivselt. "Nautisin neid aastaid väga. Need olid õpetlikud nii mängijate kui treenerite jaoks, sest saime võistelda tugevate ja professionaalsete koondistega. Rõõmu valmistas mängijate areng: nägime neis suurt potentsiaali ning tehtud töö tulemuseks oli selge edasiminek, mida oli näha ka klubi tasandil," rääkis Barnwell.

Koondist asub juhendama 32-aastane Taavi Midenbritt, kes oli aastatel 2019–2021 Pärnu JK Vapruse esindusmeeskonna loots ning täitis kahel eelneval hooajal abitreeneri rolli. Meeskonnaga 2021. aasta hooajaks kõrgliigaseltskonda tõusnud Midenbritt on mängijana Premium liigas klubi esindanud 13 kohtumises. Ühtlasi on tal UEFA A treenerikvalifikatsioon ning muuhulgas on ta omandanud kõrghariduse Tallinna Ülikoolis andragoogika erialal.

Neidude U-19 koondist ootab tänavu lisaks ühistele treeningutele ees suvine Balti turniir ning sügisel alustatakse 2022/23 aasta EM-valikturniiri esimese ringiga.