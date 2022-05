Ogier kiitis Rovanperä: ta on teinud kaks täiuslikku rallit

Autoralli MM-sarjas hoiab kolme etapi järel üldarvestuses esikohta Kalle Rovanperä (Toyota), kes on võitnud kaks viimast rallit. Kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier tõdes, et noore soomlase esitused on talle muljet avaldanud.

"Kui aus olla, siis Rovanperä on teinud kaks täiuslikku rallit. Ta on hooaega väga hästi alustanud," rääkis Ogier ralliportaalile DirtFish. "Praegu on tal teiste ees väga suur edu, kuid tiitlivõitja selgub alles 13 ralli järel. Kümme rallit on veel sõita. Samas teab ta kindlasti väga hästi, mida ta peab tiitli võitmiseks tegema."

Rovanperä püsis eelmisel etapil Horvaatias enamiku ajast liidrikohal, kuid eelviimase katsega suutis Ott Tänak (Hyundai) tugeva vihmasaju tõttu ja tänu õigele rehvivalikule liidriks tõusta. Eesti rallisõprade kurvastuseks õnnestus Rovanperäl näidata viimasel katsel paremat minekut ning kokkuvõttes edestas ta Tänakut kõigest 4,3 sekundiga.

"Kui tal (Rovanperäl - toim) läks raskeks, siis suutis ta külma närvi hoida. Lõpuks leidis ta selle viimase tõuke, et Horvaatias võita, seega praegu tundub ta igas aspektis teistest üle olevat. Kui ta nii jätkab, siis on teistel teda raske kinni püüda," lisas Ogier.

Ogier ise naaseb võistlustulle järgmisel etapil Portugalis, kus tal on võimalik saavutada järjekordne rekord. Nimelt on kaheksakordne maailmameister võitnud Portugalis viiel korral ja sama palju võite on ka soomlasel Markku Alenil.

"Rekordi saamine oleks suurepärane, kuid see pole Portugalis minu peamine eesmärk. Mul on selle ralliga eriline side, sest teenisin seal oma esimesed võidud. Lõppkokkuvõttes pole ma nendest numbritest nii väga huvitatud, muidu oleksin ikka veel igal rallil ja üritaksin üheksandat maailmameistritiitlit võita," märkis Ogier.

Portugali ralli toimub 19.–22. mail.