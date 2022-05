Alcaraz tähistas sünnipäeva võiduga, veerandfinaalis ootab teda Nadal

Neljapäeval 19. sünnipäeva tähistanud Alcarazil kulus kaks tundi ja 41 minutit, et alistada Norrie tulemusega 6:4, 6:7, 6:3. Veerandfinaalis on Alcarazi vastane kogenud kaasmaalane Rafael Nadal (ATP 4.), kes sai kolmandas ringis 6:3, 5:7, 7:6 jagu David Goffinist (ATP 60.).

"Ma olen talle (Nadalile - toim) juba kaks korda kaotanud, seega tahtsin võimalust temaga kolmandat korda mängida," rääkis Alcaraz ATP kodulehele. "Ma arvan, et see saab olema teistsugune matš, kui eelmisel aastal Madridis või tänavu Indian Wellsis. Madridis Hispaania publiku ees Rafa vastu mängida on äärmiselt põnev. Kindlasti tuleb suurepärane matš."

Alcaraz oli Nadali vastu esimest korda mängides maailma edetabelis 120. kohal, kuid nüüdseks on ta tõusnud edetabeli esikümnesse ning tänavusel hooajal on noorel hispaanlasel kirjas 25 võitu ja kõigest kolm kaotust.

Hispaanlaste vastasseisu võitja võib poolfinaalis vastamisi minna maailma esireketi Novak Djokoviciga. Serblane pääses kaheksa parema sekka Andy Murray (ATP 78.) haigestumise tõttu ning veerandfinaalis on tema vastane poolakas Hubert Hurkacz (ATP 14.), kes alistas kolmandas ringis Dušan Lajovici (ATP 77.) 7:5, 6:3.

Teistes veerandfinaalides ootavad ees võrdväärselt põnevad heitlused, kui omavahel mängivad Andrei Rubljov (ATP 8.) ja Stefanos Tsitsipas (ATP 5.) ning Alexander Zverev (ATP 3.) ja Felix Auger-Aliassime (ATP 10.).