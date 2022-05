Kanepi konkurentsist lükanud Pegula jõudis karjääri suurimasse finaali

Turniiri teises ringis Kaia Kanepi (WTA 55.) alistanud Jessica Pegula oli poolfinaalis 6:3, 6:4 parem šveitslannast Jil Teichmannist (WTA 35.). Pegula jõudis oma karjääri neljandasse WTA tuuri finaali, kuid esmakordselt kõrgeima kategooria (WTA 1000) turniiril. Võidu korral tõuseb ameeriklanna järgmisel nädalal maailma edetabelis esikümnesse.

"Teichmann on väga ebamugav vasakukäeline vastane. Tema vastu oli keeruline mängida, sest ma ei suutnud õiget rütmi leida. Võimalik, et esimese seti alguses oli ta minust rohkem närvis ja seetõttu tegin hea alguse. See aitas, muidu oleks olnud väga raske", rääkis Pegula pärast kohtumist, vahendab WTA.

3 - Jessica #Pegula is the third American female player to reach the final at the Madrid Open, after Venus Williams (2010) and Serena Williams (2012 and 2013). Stars&Stripes.#MadridOpen2022 @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/yam9Om4OCS