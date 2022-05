Tartu abitreener pärast võitu Viimsi üle: kaitses oleme kõvasti juurde pannud

Tiheda graafikuga seerias sai otsustavaks see, et Tartu meeskonnas jagunes mängukoormus Viimsist palju ühtlasemalt. Viimsi võimalusi kahandas oluliselt Taavi Jurkatamme jalavigastus.

Suur koormus tõi kaasa probleeme näiteks seerias teenitud 83 vabaviskest realiseeris Viimsi 51 ehk tabavusprotsent oli vaid 61.

"Visketabavus oli Tartul parem. Ja korvpall on palli korvi viskamise mäng," tunnistas Viimsi peatreener Valdo Lips ERR-ile. "Vabavisete protsent on meil näiteks väga halb. See ongi väsimuse märk, et me neid mööda paneme."

Peatreener Nikolajs Mazursi saabumise järel panid tartlased sisse järgmise käigu. Kui põhiturniiril Viimsile kolmel korral kaotati, siis play-off'iks pilt muutus.

"Uuel peatreeneril on uued nõudmised. Kaks uut mängijat on tulnud: Oleksandr (Kovliar) ja (Braxton) Huggins. Eriti Oleksandr annab meile kaitses nagu ühe suure lisakäigu juurde," lausus Tartu abitreener Olari Narits.

"Meil on võimalik terve mäng vastaseid survestada. Ma ütleks, et kaitses oleme päris kõvasti juurde pannud. Uue peatreeneril on kõvasti kogemusi. Ta on VTB-s ja igal pool olnud. Tal on oma nägemus. Natuke teistmoodi."

Viimsil pole põhjust pikalt nukrutseda. Kõrgliiga debütandina kinnitati kanda Eesti korvpallimaastikul.

"See on õnnestunud hooaeg," lausus Lips siiski. "Me oleme publiku saali saanud. Mehed on võidelnud. Rääkimata sellest, et me Eesti-Läti liigas olime teised. Super!"