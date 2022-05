Motokrossi Eesti meistrivõistlused algavad laupäeval Karksi-Nuias

Tänavu Karksi-Nuia lähistel Ainja rajal toimuv Nuia Suursõit annab meistrivõistlustele avalöögi, lisaks toimuvad etapid Eesti parimatel radadel Tartus, Pärnus ja Tihemetsas. Kõik neli etappi peetakse kahepäevalistena, kus laupäeval kihutavad soolotsiklid ning pühapäeval on kord külgvankrite ja võidusõidu ATV-de käes, vahendab msport.ee.

Tänavu on esimest korda Eesti meistrivõistluste arvestuses naiste klass. Karksi-Nuia võistlusel on erandina külgvankrite põhiklassi sõidud kavas laupäeval ning rajal on maailmameistrivõistluste sarja edukalt alustanud Karksi oma poiss Kert Varik koos paarimehe Lari Kunnase ning teiste tugevate konkurentidega.