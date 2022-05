Kaks Nõmme Unitedi noorjalgpallurit sõitsid Portugali testimisele

Pürgi näol on tegemist 16-aastase väravavahiga ning Leppsalu on sama vana kaitsemängija. Mõlemad tulevikulootused tegid eelmisel aastal esiliigas debüüdi ning on tänavu juba põhimeesteks tõusnud, vahendas Soccernet.ee.

Nõmme United teatas sotsiaalmeedias, et Pürg treenib nädala lõpuni SC Braga U-17 võistkonnaga ja Leppsalu U-16 tiimiga.