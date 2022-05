Tartu Maastikumaratonil hakkavad medaleid jagama Eesti jooksutipud ja Mukunga

Kui pühapäeval peaks keenialane taas võitma, oleks tegu Mukunga kuuenda Tartu Maastikumaratoni võiduga. Ta on olnud alistamatu alates 2015. aastast. Viimane meeldejäävaim võit jääb aastasse 2017, mil Mukunga läbis raja sokkides. Tugevamatest Eesti jooksjatest on 24 km starti tulemas näiteks Rait Ratasepp, Rauno Laumets ja Bert Tippi.

Naiste konkurentsis on 24 km distantsil suursoosik 2016. ja 2018. aasta kiireim Kaisa Kukk. Talle pakub konkurentsi neljakordne Tartu Linnamaratoni 42 km võitja Kadiliis Kuiv.

Tartu Maastikumaratoni programm algab reede õhtul Heateo jooksuga, kus koostöös TÜ Kliinikumi Lastefondiga kogutakse annetusi ekspressiivse kõnehäirega Kaspari ning Rett sündroomiga Johanna jaoks. 4,5 km pikkuse distantsi saab läbida kõndides või joostes. Osalustasu kogutakse annetusena, mis on minimaalselt viis eurot, kuid võimalik on teha ka lisaannetus.

Laupäeval, 7. mail toimuvad lastejooksud. Vastavalt vanusele saab valida 400 m, 850 m ja 2 km distantsi vahel. Iga osaleja alustab jooksu parima stardinumbriga - number üks ning finišis saavad kõik medali. Lastele mõeldud jooksumaratonil toimub auhindade loosimine ja vahvate tegevustega on kohal Eesti Spordimuuseum. Oluline on laps Tartu Maratoni veebilehel eelregistreerida, osalemistasu on kolm eurot.

Pühapäevastele põhidistantsidele (42, 24, 10 ja 5 km) on end praeguseks registreerinud üle 2000 jooksja ja kõndija. Nii 42 kui ka 24 km start on Otepääl ja finiš Elvas. Lisaks on valikus Elva metsade vahel kulgevad 10 ja 5 km rajad. 24, 10 ja 5 km distantsidele on oodatud ka (kepi)kõndijad.