Laupäeval toimub Tallinnas rahvusvaheline võitlusspordi suursündmus King of Kings

Laupäeval, 7. mail toimub Tallinna Tondiraba jäähallis rahvusvaheline võitlusspordi suursündmus King of Kings 100, mille ametlik partner on OlyBet. Võistlejate kaalumine on päev varem, 6.mail Olympic Park Casinos.

Eesti kodupubliku ees peetava King of Kings (KOK) juubelisündmuse põhimatšiks on norraka Simon Santana ja Eesti võitluskunsti tähe Markko Moisari vaheline duell, millega pannakse mängu Euroopa BantamWeight tšempionivöö. Kodupubliku ette astub veel teinegi meie esivõitleja, Ott Remmer, et välja võidelda KOK-i kergekaalu tšempionivöö Mindaugas Narauskaselt. Võistlustulle lähevad veel Eesti võitlusspordi esinaised, Astrid Johanna Grents ja Sigrid Kapanen.

"Oleme saanud ajaga tuntumaks võitluskunstide sündmuseks Tallinnas, seda koos tugevate ja tuntud Eesti võitlejate ning suure hulga fännidega," rääkis KOK/IBF turundusjuht Paulina K. ja lisas, et King of Kings üritusi Tallinnas on korraldatud juba üle kümne aasta. Eesti võitlejad on tema sõnul väga tugevad: kõrgete tehniliste oskustega, tugeva mentaliteediga ja alati täiusliku esitusega.

Kaks kõige huvitavamat vastasseisu on korraldajate sõnul heitlused Euroopa tšempionivöö nimel. "Ma hindaksin Santana vs Moisar võitlust 50/50 võimalusega. Moisaril on minevikus üks kaotus Santana vastu ning seekord on võimalus võtta revanš. Laskem parimatest parimatel võita," rääkis Paulina K.

King of Kings (KOK) on rahvusvaheline võitluskunstide sari. KOK 100 toimub 7. mail Tallinnas Tondiraba jäähallis ning kaalumine on eelneval päeval Olympic Park Casinos.