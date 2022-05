Madridi turniiril selgusid kõik poolfinalistid, üllatajaks Aleksandrova

Madridis jätkuval kõrgeima kategooria WTA tenniseturniiril on selgunud kõik poolfinalistid, kui nelja paremana on konkurentsi püsima jäänud Ons Jabeur (WTA 10.), Jekaterina Aleksandrova (WTA 45.), Jessica Pegula (WTA 14.) ja Jil Teichmann (WTA 35.).

Esimeses poolfinaalis läheb Jabeur vastamisi Aleksandrovaga, kellest sai kolmas kvalifikatsioonimängija, kes on kunagi Madridi poolfinaali pääsenud. Jabuerile tähendab järgmine kohtumine tema teist WTA 1000 poolfinaali.

Omavahelisi kohtumisi juhib karjääri suurimale matšile vastu minev Aleksandrova võitudega 6:1. "Ta (Jabuer) on suurepärane mängija," rääkis Alexandrova. "Iga mäng tema vastu on olnud väga raske. Viimast matši ta küll ei lõpetanud, nii et on raske öelda (mis poolfinaalis saama hakkab), eelmised matšid olid kaua aega tagasi," lisas ta.

Teises poolfinaalis kohtuvad Pegula ja Barcelonas sündinud Teichmann. Ameeriklannale on see juba teine järjestikune WTA 1000 poolfinaali jõudmine, kuid ka Teichmann on kolm korda sama kaugele jõudnud. Eelmisel suvel pääses šveitslanna ka Cincinnati finaali.

Pegula ja Teichmann ei ole kunagi varem omavahel mänginud. "Ma ei usu, et me isegi kunagi koos trenni oleme teinud," rääkis Pegula. "On palju teadmatust," lisas ta.

"Ta on üks neist, kelle puhul mõtlen, et miks ta ei ole maailma edetabelis kõrgemal? See häirib mind kuidagi. Sa pead olema vähemalt 50 parema seas, aga minu meelest top 20 hulgas. Ta pääses Cincy (Cincinnati) finaali, nii et on hea teda tervelt tagasi näha. Ta on vasakukäeline, pean sellega kohanema," lisas Pegula.

Poolfinaalid toimuvad neljapäeval.