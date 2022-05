Nadal naasis vigastuspausilt võidukalt

Nadal võistles viimati märtsis Indian Wellsi finaalis, kus ta jäi alla Taylor Fritzile (ATP 13.). Hispaanlane tunnistas siis, et tal on probleeme rindkeres ning uuringud näitasid roide väsimusmurdu. Tagasi mängima pääses hispaanlane pärast kuut nädalat, Madridi turniiriga alustas Nadal ka saviväljakuhooaega.

Kolmapäevases kohtumises alistas Nadal tund ja 55 minutit kestnud matšis Kecmanovici 6:1, 7:6(4). Kolmandas ringis läheb hispaanlane vastamisi David Goffiniga (ATP 60.).

"Iga tagasitulek on erinev. Pidime kõik asjaolud kokku panema, et analüüsida igat naasmist, tänane matš oli mulle väga oluline, mängides kodus saviväljakul mängija vastu, kes on viimastel kuudel esinenud väga hästi," rääkis Nadal.

Madridi turniiril jätkab tiitlikaitsmist Aleksander Zverev (ATP 3.), kui raskes kolmesetilises mängus sai ta jagu Marin Cilicist (ATP 24.) 4:6, 6:4, 6:4. Kolmandas ringis läheb võitja vastamisi Lorenzo Musettiga (ATP 63.).