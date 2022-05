Teenekas Inglismaa jalgpallitreener läheb hooaja lõpus pensionile

Inglismaa jalgpalliklubi Watfordi peatreener Roy Hodgson avaldas, et lahkub hooaja lõpus ametist ning ei kavatse enam treeneriametit pidada.

Kolmapäeval külastas 74-aastane Hodgson Buckinghami paleed, kus teda autasustati CBE (Briti Impeeriumi Ordu) ordeniga eriliste teenete eest jalgpallile. Kohal olnud ajakirjanikele avaldas Hodgson, et kavatseb hooaja lõpus ametist lahkuda.

"Mul on lühiajaline leping," rääkis jaanuaris Watfordi juhendajaks saanud Hodgson. "Tegin juba eelnevalt klubile selgeks, et kavatsen kuni hooaja lõpuni ametis olla. Ma ei usu, et ma kellelegi enam oma nime välja pakun. Olen välja teeninud võimaluse astuda tagasi ja nautida vaba aega oma naise ja pojaga," vahendab BBC.

Watford on kõrgliigas 22 punktiga 19. kohal. Laupäeval ootab klubi ees ülioluline kohtumine Crystal Palace'iga, sest viigi või kaotuse korral langeb Watford järgmiseks hooajaks madalamasse liigasse.

45 aastat kestnud treenerikarjääri jooksul on Hodgson nimekamatest klubidest juhendanud Liverpooli, Fulhami, Crystal Palace'it ja kahel erineval korral Milano Interit. Rahvusmeeskondadest on ta juhendanud Inglismaa, Šveitsi, Araabia Ühendemiraatide ja Soome koondiseid.