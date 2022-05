Rootsi suusatähe treenerist saab Saksamaa naistekoondise peatreener

Pekingi taliolümpiamängudel naiste murdmaasuusatamise teatesõidus pronksmedali pälvinud Frida Karlssoni treener Per Nilssonist saab Saksamaa naiste murdmaakoondise peatreener.

"Pärast olümpiat hakkasid toimuma erinevad muutused, olen juba mõnda aega Saksamaa alaliiduga kontaktis olnud. Sel nädalal istusime maha, et seda täpsemalt arutada," rääkis Nilsson, vahendab Teller Report.

Nilsson on 22-aastase Karlssoni treener olnud juba ajast, mil rootslanna keskkoolis käis ning ta kavatseb suusatajaga ka edaspidi koostööd jätkata. "Hetkel on veel vara öelda, kuidas see hakkab täpselt välja nägema, aga meie omavaheline suhtlus ja treeningkava jäävad samaks."

26-aastase treenerikarjääri jooksul on Nilsson peamiselt töötanud USA laskesuusakoondisega ning on nendega koos käinud kolmel taliolümpial.