Ujumisvõistlustel selgusid eriolümpia maailmamängudele pääsejad

Võistlustel osales 18 erinevat asutust või kollektiivi rohkem kui 130 ujuja ja saatjaga. Ujumine on eriolümpia sportlaste hulgas populaarne ala ning võistluste peakohtunik Vello Liivamägi jäi korraldusega rahule.

"Silma paistsid SK Meduusi, Virtuse, Näpi Kooli, Tallinna Tondi Kooli sportlased, igas asutuses oli mõni hea ujuja. Võisteldi 25 m ja 50 m vabalt ja selili, 100 m ja 200 m vabalt ning teateujumises 4×25 m vabalt. Kõik sujus suurepäraselt!" rääkis Liivamägi.

Selgitati välja Berliini 2023 maailmamängudele sõitvad sportlased, kelleks osutusid Eric Tött ja Ingel Õunmaa, treenerina Vello Liivamägi, klubiks MyFitness. Eriolümpia võistluste eripära on divisjonides ehk tugevusgruppides võistlemine. See annab võimaluse kõigil oma eduelamus saavutada. Rahvusvahelised eriolümpia reeglid näevad ette, et maailmamängudele saavad kvalifitseeruda iga divisjoni parimad - mõnikord peab ka õnne olema.

13.-18. mail osalevad viis eriolümpia sportlast Malta lahtistel eriolümpia mängudel ujumises. Võistlustulle lähevad Downi sündroomiga ujujad Maria Rein, Paula Ploom, Keira Rattur, Kaspar-Paul Loik ja lisaks Inge Maiberg. Neid saadab mängudel treener Vello Liivamägi. Maltal on suured rahvusvahelised mängud enam kui 800 osalejaga erinevatel spordialadel.

Eriolümpia ehk Special Olympics on maailma suurim spordiorganisatsioon ja sotsiaalne liikumine intellektipuudega inimestele, mis on loodud 1968. aastal Ameerikas. Organisatsiooni kuulub 5,4 miljonit sportlast 193 riigist.