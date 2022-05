Djokovic püstitas Monfilsi alistamisega rekordi

Nimelt on Djokovic nüüd Monfilsi alistanud kõigis senises 18 omavahelises mängus ja ta on profitennise ajastu esimene mees, kelle omavaheliste mängude seis mõne vastasega on 18:0.

"Mul pole sellele mingit selgitust, lähenen temaga mängudele nagu igale teisele matšile," arutles Djokovic. "Ilmselt siis tema mäng on mulle sobilik. Aga üldiselt ma ei mõtle selle peale väga palju."

17:0 on seis olnud mitmes vastasseisus: Roger Federer on 17 omavahelises matšis peale jäänud nii Mihhail Južnõiga kui David Ferreriga, Rafael Nadal on 17 korral alistanud Richard Gaquet ning 17:0 jäi omavaheliste mängude seis ka vastasseisus Björn Borg – Vitas Gerulaitis ning Ivan Lendl – Tim Mayotte.

Djokovic kindlustas võiduga ühtlasi ka maailma edetabelis esikohale jäämise. Juhul kui ta oleks selle matši kaotanud, tõusnuks järgmisel nädalal taas esimeseks praegu vigastuspausil olev Daniil Medvedev. Aga nüüd pikendab Djokovic enda rekordit ja alustab esmaspäeval 369. nädalat esireketina.