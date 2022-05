Murray alistas maailma 16. reketi ja läheb nüüd vastamisi Djokoviciga

Viimati sai Murray ühel turniiril mitu võitu tänavuse hooaja alguses Sydneys, kus ta jõudis lõpuks finaali. Võit Shapovalovi üle oli magus ka seetõttu, et esimest korda olid nad vastamisi eelmisel aastal Murray koduslämmil Wimbledonis, kus šotlane võitis kolme seti peale vaid kaheksa geimi.

Madridis avaringis vigastuspausilt naasnud Dominic Thiemi alistanud Murray on nüüd aga saanud järjest kaks võitu endiste esikümnemängijate üle. Kolmandas ringis läheb Murray vastamisi maailma esireketi Novak Djokoviciga, kellega ta mängis viimati 2017. aasta alguses Doha turniiri finaalis.

"Teoorias ei tohiks mul tema vastu mingit võimalust olla. Tema on maailma esireket ja mina mängin metallpuusaga, seega mul ei tohiks olla võiduvõimalust," nentis 34-aastane Murray. "Aga see on hea šanss näha, millises seisus mu mäng praegu on."

"Meil on aastate jooksul olnud suurepäraseid lahinguid maailma suurimatel turniiridel. Oleme mänginud slämmiturniiride finaalis ja ka siinses finaalis, aga mul pole pikka aega olnud võimalust tema vastu mängida," jätkas ta. "Ausalt öeldes ei teadnud, kas see võimalus üldse veel kunagi tuleb, nii et kavatsen seda nautida ja endast parima anda."

2016. aasta lõpus maailma esireketiks kerkinud Murray mängis tol hooajal nii palju, et keha ei pidanud vastu ja 2017. aastast on ta järjepanu olnud kimpus erinevate vigastustega ning ta on pidanud käima erinevatel operatsioonidel. Vahepeal ka loobumismõtteid mõlgutanud Murrayle tehti 2019. aasta kevadel puusaoperatsioon ning seetõttu ongi tal nüüd metallpuus.

Omavaheliste mängude arvestuses juhib Djokovic 25:11. "Andy liigub hästi ja mängib üha paremini, seda on imeline vaadata, sest ta on meie ala jaoks väga oluline mängija," kiitis Djokovic. "See, et ta endiselt mängib, on suurepärane ning see, et ta mängib kõrgel tasemel, on väga muljetavaldav, eriti võttes arvesse tema operatsiooni ja muid vigastusi, mis tal on aastate jooksul olnud. Tema võitlusvaim on väga imetlusväärne."

Madridi Mastersit alustas võiduga ka 18-aastane hispaanlane Carlos Alcaraz (ATP 9.). Avaringis vaba olnud tõusev täht sai teises ringis 6:3, 7:5 jagu grusiinist Nikoloz Basilašvilist (ATP 27.).