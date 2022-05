Parker tegi vägeva duubli ja tõstis Bournemouthi tagasi kõrgliigasse

Kaks aastat tagasi Premier League'ist pudenenud Bournemouthi edasipääsu kindlustas Walesi koondise ründaja Kieffer Moore'i 83. minuti tabamus lähima jälitaja Nottingham Foresti vastu. Kui hooaja lõpuni on kõigil klubidel jäänud veel üks mäng, edestab Bournemouth kolmandal kohal olevat Forestit kuue punktiga, vahendab Soccernet.ee.

Omapärase saavutusega sai hakkama Scott Parker, kes on Inglismaal seni juhendanud vaid kahte meeskonda. Fulhamiga langes ta ajutise juhendaja rollis olles esmalt 2019. aastal esiliigasse, tõusis sealt kohe tagasi kõrgseltskonda, ent mullu kukuti jälle Premier League'ist välja ja Parker vahetas töökohta, siirdudes Bournemouthi tüüri juurde. Nüüd on tulevast hooajast kõrgliigas mõlemad klubid, kus ta töötanud on.

