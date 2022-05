Otsustava mängu võitnud Barcelona pääses Euroliigas nelja parema sekka

Bayern võitis avapoolaja 37:31, kuid kolmanda veerandi keskpaigast kontrollis mängu juba Barcelona ja enam edu käest ei andnud.

Barcelona resultatiivseim oli Nicolas Laprovittola 26 punktiga, Nikola Mirotic lisas 20 punkti. Kahekohalise punktisummani jõudis veel ka Nick Calathes, kes tõi kümme punkti. Bayerni ridades panustas Othello Hunter 18 ja Ognjen Jaramaz 17 punktiga.

Poolfinaalis läheb Barcelona vastamisi Madridi Realiga, kes oli enda veerandfinaalseerias kindlalt 3:0 parem Tel Avivi Maccabist.

Teises tabelipooles on koha poolfinaalis kindlustanud Anadolu Efes, viimase poolfinalisti selgitavad Olympiakos ja AS Monaco, kelle seeria on praegu 2:2 viigis.