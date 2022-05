Šveitsi meistriks tulnud Mets: seda perioodi tuleb nautida, tunne on võimas

Eesti jalgpallikoondislane Karol Mets krooniti läinud nädalalõpul esimese eestlasena Šveitsi meistriks. Šveits on 14. riik, mille meistriks Eesti jalgpallur on tulnud.

Karol Mets ja Zürich kindlustasid klubi ajaloo 13. Šveitsi meistritiitli pühapäeval, kui 34 000 pealtvaataja ees alistati võõrsil FC Basel 2:0. Varem Norras, Hollandis, Rootsis, Saudi Araabias ja Bulgaarias mänginud Metsale oli tiitel Zürichiga välisklubides tema esimene.

"Väga lahe periood elus ja ka karjääris, seda tuleb nautida: iga päev selliseid asju ei juhtu ja iga mängija seda ei koge. Emotsioonid on siiamaani üleval ja tunne on väga-väga võimas," tõdes Mets intervjuus ERR-ile.

Talvel klubiga liitunud Mets on seni klubi eest kaasa teinud üheksas kohtumises, millest neljas on kuulunud põhikoosseisu.

"Oleks võinud mõned mängud rohkem mängida, aga üldpildis ma ei saa millegi üle nuriseda. Meeskond mängib ja võidab, siis ei ole otseselt vajadust midagi muuta," sõnas Mets. "Eks teadsin, et poole hooaja pealt tulles saab see olema korralik väljakutse. Ei ole lihtne olemasolevat süsteemi laiali lüüa. Oleme põgusalt rääkinud, et pean olema kannatlik, järgmine hooaeg on mu roll suurem."

Tulenevalt Metsa mitmekülgsusest saab klubi eestlast kaitseformatsioonis kasutada mitmel positsioonil. "Mängime viie või kolme kaitsjaga taga, mind on kasutatud tagumises kolmeses liinis igal positsioonil. Treener teab, et mu parim roll on vasakul, aga olude sunnil olen mänginud ka keskel ja paremal," rääkis Mets.

Šveitsi liigas jääb hooaja lõpuni veel neli mänguvooru. Eestlase leping kestab klubiga veel kaks hooaega ja meistritiitliga kindlustati endale tulevaks hooajaks ka pääs Meistrite Liiga teise eelringi.