Djokovic pikendas Monfilsi vastu võiduseeria juba 18-mänguliseks

Avaringis vaba olnud esireket oli enne kolmapäeva Monfilsi vastu võitnud kõik 17 seni toimunud omavahelist mängu ja seeria jätkus ka Madridis, kui serblane võitis pooleteise tunngia 6:3, 6:2. Sealjuures tegi Monfils 31 lihtviga vastase 15 vastu, Djokovic päästis kõik viis murdepalli.

Kolmandas ringis võib serblane vastamisi minna vana rivaali Andy Murrayga: turniirile vabapääsme teeninud šotlane alistas avaringis Dominic Thiemi ja kohtub teises mängus Denis Shapovaloviga.

Aprilli keskel Monte Carlos ühe mänguga piirdunud, kuid siis Belgradis kodupubliku ees finaali jõudnud Djokovic tunnistas enne Madridi turniiri algust, et otsib veel oma mängu. "Üritan alles vormi leida. Ma ei mängi soovitud tasemel, aga liigun sinnapoole. See on protsess, ma pean olema kannatlik ja uskuma, et olen õigel teel," sõnas Djokovic nädala alguses.